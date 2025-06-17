Yeni düzenlemeyle birlikte aile hekimleri artık hafta sonları ve resmi tatillerde de akupunktur ve fitoterapi uygulamaları yapabilecek. Daha önce yalnızca mesai saatleri dışında uygulanabilen bu hizmetler, böylece daha geniş bir zaman diliminde sunulabilecek.

Özel Amaçlı Raporlar ASM'de Daha Uygun Ücretle Verilecek

Vatandaşların sıkça ihtiyaç duyduğu özel amaçlı raporlar (işe giriş, spor lisansı, sürücü belgesi vb.), artık Aile Sağlığı Merkezlerinden (ASM) diğer sağlık kuruluşlarına göre daha düşük ücretle alınabilecek.

İstirahat, evlilik ve askerlik raporları ücretsiz verilmeye devam edecek.

Yabancılar İçin Yeni Ücretlendirme Düzeni

Düzenleme kapsamında ikamet izni olmayan yabancılar, ASM'lerde ücretli olarak sağlık hizmeti alabilecek.

İkamet izni olan yabancılar ise ücretini ödeyerek 6 ay süreyle sağlık hizmeti alabilecek.

Geçici koruma altındaki yabancılar gibi özel mevzuata tabi gruplar bu uygulamanın dışında tutuldu.

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Yayımlandı

Tüm yeni hizmetlerin ücretleri, “Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” kapsamında belirlendi. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi üzerinden ( https://sbos.saglik.gov.tr) e-Devlet ile giriş yaparak işlem yapabiliyor.

Ayrıca sistemde yer alan “Dokümanlar” bölümünden:

Vatandaşlar için Kullanıcı Kılavuzu

Turistler için Kullanıcı Kılavuzu

Aile Hekimliğinde Ücretli Hizmet Usul ve Esasları

gibi bilgilendirici dökümanlara erişim sağlanabiliyor.