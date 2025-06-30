Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin kurultay davasının 8 Eylül’e ertelenmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkıştı.

Mahkeme, CHP kurultayının iptaline ilişkin davada görevsizlik itirazının sonucunu beklemeye karar vererek duruşmayı 8 Eylül’e erteledi.

Davanın ardından konuşan Çetin şunları söyledi: “Parti içi birliğin olması lazım, birliğin sağlanması lazım. Olmadığı zaman iktidardaki partilere yardım etmek demektir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. İlk defa bir iktidar yolu göründü, birinci partiyiz fark giderek açıldı.”

Eski Başkan Çetin Kılıçdaroğlu ile Görüştü Mü?

Çetin, Kılıçdaroğlu’yla görüşüp görüşmediğine ilişkin açıklama yaptı : “Olmadı. Beyanatlarından sonra olmadı. Çünkü, ‘Ben geleceğim, bıraktığım yerden devam edeceğim’ diyor. Yani böyle beyanat verenlerin faydası olacağını sanmıyorum. O yüzden de gitmedim.”

Partideki liderlik ve kurultay tartışmaları devam ediyor. Mahkemenin 8 Eylül’de vereceği karar, CHP’nin içindeki yön arayışında belirleyici olacak. Hikmet Çetin ise birlik çağrısı yaparak, Kılıçdaroğlu’nun yeniden dönüş planlarına mesafeli yaklaşıyor.