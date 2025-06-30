Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Milas Orman İşletme Müdürlüğü, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı tedbirleri artırdı. Bu kapsamda, özellikle geniş ormanlık alanlarda yangın emniyet yolu ve şeritleri oluşturularak hem yangının yayılmasını önlemek hem de söndürme ekiplerinin müdahale süresini azaltmak amaçlanıyor.

Yangına müdahalede kritik öneme sahip

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bu şeritlerin olası yangınlarda müdahale cepheleri oluşturduğuna vurgu yapılarak, "Bu hatlar, yangının ilerlemesini yavaşlatır, ekiplerin güvenli müdahale alanı oluşturmasını sağlar ve yangının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır" denildi.

Çalışmalar bölge genelinde sürecek

Yangın sezonuna hazırlık çerçevesinde yapılan bu çalışmaların sadece Milas’la sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda bölgedeki diğer ormanlık alanlarda da benzer önleyici tedbirlerin hayata geçirileceği bildirildi.