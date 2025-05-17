Altındağ Belediyesi'nin önceki dönem başkanlarından merhum Ali Rıza Koç için Altındağ Belediyesi önünde bir tören düzenlendi. Törene, belediye yetkilileri, meclis üyeleri, mesai arkadaşları, ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan katılımcılar, Ali Rıza Koç’un Altındağ’a yaptığı hizmetleri ve bıraktığı kalıcı izleri anlatarak, onun belediyecilik anlayışı ve insan ilişkilerindeki örnek duruşuna vurgu yaptı. Duygu dolu anların yaşandığı törende, merhum başkan dualarla anıldı.

BAŞKAN FETHİ YAŞAR DA KATILDI!

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'da Koç için düzenlenen törene katıldı. Tören sonrası konuşan Yaşar; "Vefat eden önceki dönem Altındağ Belediye Başkanlarımızdan Ali Rıza Koç için Altındağ Belediyesi önünde düzenlenen törene katıldık. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi