Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Gaziemir ilçesinde Mustafa Yılmaz (43), eşi Nermin Yılmaz’ı (40) pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 1057 Sokak No 5’te meydana geldi. TIR şoförü Mustafa Yılmaz, bir tekstil atölyesinde çalışan eşi, 2 çocuk annesi Nermin Yılmaz’a henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti. Yılmaz, ardından da aynı tüfeği çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa ve Nermin Yılmaz çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yılmaz çiftinin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

