FATİH'te bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi H.A. (30) tarafından öldürülen Semanur Algül (29) son yolculuğuna uğurlandı.Algül için Yenibosna Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Algül'ün cenazesi namazın ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Algül'ün babası Orhan Aydın, 'Ömür boyu ceza almasını isterim. Bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Kimsenin canı yanmasın. Allah kimsenin başına getirmesin.' dedi.

Yangın, 20 Mart Cuma günü saat 23.45 sıralarında Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dairenin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Olay sonrası inceleme yapan ekipler dairede Semanur Algül'ün cansız bedenine ulaştı. Algül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsinin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edildi.

'ÖMÜR BOYU CEZA ALMASINI İSTERİM'

Semanur Algül için Yenibosna Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye aile yakınları ve vatandaşlar katılırken, acılı aile üyeleri namaz boyunca güçlükle ayakta durdu. Semanur Algül'ün babası Orhan Aydın, 'Torunu önceden bir yere bırakmış. Torunu önceden annesine bırakmış, sonra evi yakmış. Evin kapısını kilitlemiş, çıkmış gitmiş. Kızın telefonunu da almış. Kızı yakarak öldürmüş. 2 ay önce madde bağımlısıydı zaten. Bunlar tartışmışlar aralarında. 2 ay cezaevinde yattı, sonra çıktı. Ondan sonra bu olay gerçekleşti. Daha önce darbetmişti. Burun kemiğini kırmıştı. Suratına ve kaburgalarına zarar vermişti. Annesiyle yaşıyordu, 2 aydır annesiyle beraberdi. Ömür boyu ceza almasını isterim. Bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Kimsenin canı yanmasın. Allah kimsenin başına getirmesin. Şu anda psikolojim de iyi değil, rahat konuşamıyorum' diye konuştu.

'KADINLARA YÖNELİK SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ'

Semanur Algül'ün dayısı Cahit Aydın ise, 'Tedavi görüyor. Bayramdan önce annesi gidiyor, zorla kıza imza attırıyorlar. Hatta kız orada bile söylüyor; 'Bak bana zarar verir' diyor. Annesi 'Yok zarar vermeyecek, kefili biziz' diyor. Ondan sonra kağıdı imzalıyorlar. Normalde bugün tekrar oraya teslim olması gerekirdi. O şekilde bayram iznine çıkartmışlar. Ondan sonra bu oldu. İnşallah kimsenin başına gelmez, kimse de yaşamaz bunu. Hoş bir ölüm değil. Bir insanı öldürüp ondan sonra yakmak canice birşey. Bilhassa mesele diyelim ki kadınlara yönelik bu tür saldırılar kabul edilemez. Çünkü yani Kur'an-ı Kerim'de bile Veda Hutbesi'nde en son kelimesinde diyor ki; 'Kadınlar size Allah'ın emanetidir.'; ama ne yazık ki insanlar bu emanete riayet etmiyorlar' dedi.

'YANGINDAN SONRA APARTMANDAN HIZLA ÇIKTIĞINI SÖYLEDİLER'

Aydın, 'Diyecek birşeyimiz yok, acımız büyük. İnşallah başkaları yaşamaz. Yasalar çerçevesinde cezası neyse; zaten adli soruşturmalar devam ediyor. Ben öğrendiğim kadarıyla suçlamaları da kabul etmemiş; yalnız komşuları hepsi var, zaten kayıtlarda. Zaten emniyet gereğini yapacak. Takdir-i ilahi ne diyorsa zaten odur. Herşeyin hayırlısını istiyoruz. Nasıl öldürdüğünü öğrenemedik çünkü Adli Tıp'tan bunu öğrenemedik onun daha ne şekilde öldüğüne dair; ama oradan sadece öğrendiğim kelimeler var. Gelen savcı arkadaş demiş ki: 'Yanarak ölmemiş.' Demek ki önceden tasarlayarak; zaten bunu tasarladığı zaten belli. Nasıl belli. Önce kendi kızını alıyor, gidiyor annesine bırakıyor. Sonra geliyor, saat 08.45'te annesi arıyor kızı. 'Ne yapıyorsunuz kızım'. diyor. 'Beraber oturuyoruz, benim annem de rahatsız, anneannemin yanına beni getirecek Hasan' diyor. Ondan sonra neler gelişti biz bilemiyoruz bunu. Orada onu öldürdükten sonra delilleri karartmak için de yangın süsü veriyor. Komşular da aradılar, bize söylediler; yangın çıktıktan sonra hızla apartmandan çıkıp kaçtığını söylemişler. Olay böyle o da etraftan duyduğumuz kadarıyla, gözle görmedik. Emniyet zaten bunun gereğini yapacaktır' dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Semanur Algül'ün cenazesi Yenibosna Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)