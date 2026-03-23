Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamayla, Ramazan Bayramı dönemine yönelik kara, demir ve hava yollarının trafik verilerini değerlendirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin, 19-22 Mart tarihlerinde Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ücretsiz hizmet verildiğini hatırlatan Uraloğlu, bayram yoğunluğunun bir gün önceden başladığına dikkati çekti.

Uraloğlu, 18 Mart-22 Mart tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1 milyon 156 bin 520, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 932 bin 212 aracın geçiş yaptığını kaydederek, 'KGM sorumluluğundaki iki boğaz köprümüz, 5 gün boyunca 2 milyon 88 bin 732 araca hizmet verdi. Aynı dönemde KGM sorumluluğundaki otoyollardan 7 milyon 846 bin 97, yap-işlet-devret projeleri kapsamındaki otoyollardan 4 milyon 491 bin 951 araç geçiş yaptı. Böylece 5 günlük süreçte otoyol ve köprülerimizden 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleşti.' ifadesini kullandı.

'YHT'de günlük yolcu sayısı rekoru kırdık'

Şehirler arası otobüs firmalarının, 19-22 Mart tarihlerinde 44 bin 733 seferde 1 milyon 632 bin 831 yolcuya hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, 'Bu dönemde İstanbul'un iki yakasını demir yoluyla birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray, 1 milyon 790 bin 733 vatandaşımıza hizmet verdi. Sirkeci-Kazlıçeşme hattını 44 bin 898, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattını da 114 bin 371 vatandaşımız kullandı.' değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Ankara'da YHT ile entegre hizmet veren Başkentray'ın yolcu sayısının sürekli arttığını ve bu dönemde 249 bin 880 yolcuya hizmet verildiğini aktararak, 19-22 Mart tarihlerinde söz konusu kent içi raylı sistemleri 2 milyon 199 bin 882 kişinin kullandığını bildirdi.

Aynı dönemde YHT'lerle 150 bin 989 vatandaşın seyahat ettiğine işaret eden Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'14 Haziran 2024 tarihinde günlük taşınan YHT yolcu sayısı rekoru olan 39 bin 934'ten sonra yeni bir rekor kırıldı. Bayramın son günü YHT'ler ile 41 bin 449 yolcuya hizmet vererek yeni bir günlük yolcu sayısı rekoru kırdık. Ana hat ve bölgesel trenlerle de 138 bin 314 kişiye hizmet sunduk. 19-22 Mart'ta yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri 2 milyon 489 bin 185 kişi kullandı.'

'Havalimanları 2 milyon 530 bin 758 yolcuyu ağırladı '

Uraloğlu, 19-22 Mart tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısının 2 milyon 530 bin 758 olduğunu belirtti.

Bu dönemde 16 bin 851 uçak trafiği gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

'İstanbul Havalimanı'nda 873 bin 851 yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı'mızda 162 bin 514, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'mızda 135 bin 982, Sabiha Gökçen Havalimanı'mızda 541 bin 760, Antalya Havalimanı'mızda 161 bin 405 yolcumuzu ağırladık. Ayrıca Muğla Dalaman ve Muğla Milas-Bodrum havalimanlarında da 22 Mart günü 2026 yılının en yüksek rakamlarına ulaştık. 19-22 Mart tarihlerinde Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'mız 19 bin 290 yolcuya hizmet verdi, 22 Mart günü 5 bin 946 yolcu sayısıyla 2026'nın en yüksek yolcu sayısı elde edildi. Muğla Dalaman Havalimanı'mız da 4 günlük süreçte 17 bin 212 yolcuya hizmet verirken yine bayramın son günü 5 bin 841 yolcu sayısıyla bu yılın en yüksek rakamına ulaştı.'