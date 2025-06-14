İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası bölgede gerginlik devam ediyor, Türkiye'nin İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda yavaşlayan işlemler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Gümrük kapısında 5 kilometrelik TIR kuyruğu meydana geldi, şoförler yavaşlayan işlemler nedeniyle gecikmelerin yaşandığı aktardı. TIR şoförü Habip Batfer, "Dünden beri ülkemizde internet olmadığı için ailelerimize ulaşamıyoruz. Merak içerisindeyiz" diye konuştu.

"Sabahın erken saatlerinden gümrük kapısına gelerek ülkemize döndük"

3 gündür sınır kapısında beklediğini söyleyen Mehmet Ali Ruhani ise "Ülkemize yapılan saldırı sonrası gümrük kapısında işlemler yavaş işliyor. Bu yüzden bizde kuyruğun bitmesini ve ülkemize dönmeyi bekliyoruz. Gelişmeleri ise internetten, Türk medyasına bakarak öğreniyoruz" dedi. Türk vatandaşı Saide Genç de "2 gün önce bir akrabamızın hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'a gittik. OrAdayken saldırı yaşandı. Bizler de sabahın erken saatlerinden gümrük kapısına gelerek ülkemize döndük" diye konuştu. Öte yandan yalnızca İran'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye, Türkiye'deki İran vatandaşlarının da ülkelerine dönmelerine izin veriliyor.