Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen özel programda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Programın devam ettiği sırada İstanbul'da meydana gelen art arda depremlerden haberdar edilen Erdoğan, gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Depremlerin ardından çevresindeki yetkililerden detaylı bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Erdoğan, “Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullanarak hem kamuoyunu bilgilendirdi hem de depremden etkilenen vatandaşlara destek mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte, AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların bölgede çalışmalarını sürdürdüğü, hasar tespit ve değerlendirme sürecinin hızla başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan Erdoğan’ın, afet yönetimi süreciyle ilgili raporların kendisine düzenli olarak iletilmesini istediği ve süreci bizzat koordine ettiği kaydedildi.