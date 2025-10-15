Mersin’in Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde, 7 Ekim’de meydana gelen tarım işçisi servis kazasında can kaybı artıyor. Domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan ehliyetsiz sürücü Cemal Karakuş (29) yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, virajı alamayarak yaklaşık 10 metreden şarampole yuvarlandı.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralananlardan Ümmü Demir ve Mustafa Uçman, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yitirirken, Hakan Yılmaz (50) da bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazadaki ölü sayısı 7’ye yükseldi. Yılmaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisi ise çeşitli hastanelerde sürüyor.

Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Cemal Karakuş, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Dün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.