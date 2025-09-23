Erdal Beşikcioğlu, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’nın güvenini rekor oyla kazanarak başkentte yeni bir belediyecilik anlayışı inşa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a yönelik algı operasyonları ve temelsiz iddialarla yürütülen yıldırma çabalarını kabul etmiyoruz.”

Beşikcioğlu, Mansur Yavaş'ın çalışmalarına ve kişiliğine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Şeffaflığı, adaleti ve insanı merkeze alan yönetim anlayışıyla kentimize değer katan Mansur Başkan; çalışkanlığı, dürüstlüğü ve mütevazı duruşuyla Ankaralıların gönlünde unutulmaz bir yer edinmiştir.”

Açıklamasında Yavaş’a yönelik olası yıpratma çabalarına karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Beşikcioğlu, şöyle devam etti:

“Bizler de her koşulda Mansur Başkanımızın yanında olacak, halkımıza hizmet etme yolunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.”

Paylaşımın sonunda dikkat çeken bir dizeye yer veren Beşikcioğlu, şu sözlerle mesajını tamamladı:

“Unutulmasın ki;

Soyan soymayanı, döven dövülmeyeni,

Haram yiyenleri göğe çıkaranları,

Hepinizin hesabı sorulacak elbet,

Susar sanmayın millet, uyanır bir vakit.

Halkın vicdanı, er ya da geç adaleti tecelli ettirecektir.”