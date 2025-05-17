İzmir’de yaşayan Selin Durgut, buz pateniyle 11 yaşında tanıştı, jimnastik, bale, yüzme ve teniste de kendini geliştirdi. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu seçmelerinde milli takıma giren Durgut, "Engelleri aştım, herkesin sporla bunu başarabileceğine inanıyorum" dedi.

EÜ Mezunu, Jimnastik Şampiyonu, 'Bal Sendromlu' Bir İlham Kaynağı

Selin, Manisa Spor Lisesi'ni birincilikle, ardından Ege Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü’nü başarıyla tamamladı. Şu an Kızılay’da kan bağışı karşılama uzmanı olarak çalışıyor.

“Engelli bireyler eve kapanmasın, benim gibi altın madalyalar kazansınlar” diyen Selin, Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor.

Babası Erdoğan Durgut ise kızıyla gurur duyduğunu belirterek, “Selin bize karşılıksız sevgiyi öğretti. O benim için 'down' değil, 'bal sendromlu' bir mucize” dedi.

Selin Avrupa'da Madalya İçin Yarışacak

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Selin’in 15 kişilik milli takım kadrosunda yer aldığını ve İstanbul’daki şampiyonada madalya beklediklerini belirtti:

“Spor sayesinde Selin ile engelleri aştık. Diğer özel çocuklarımız da başarabilir.”