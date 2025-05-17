Louisiana Eyalet Polisi, olayın dün sabah yapılan sayım sırasında fark edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, firar eden mahkumların 19 ile 42 yaşları arasında olduğu ve tamamının erkek olduğu açıklandı.

Olayla ilgili konuşan New Orleans Şerifi Susan Hutson, firar eden mahkumları yakalamak için yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleriyle yoğun bir iş birliği içinde olduklarını belirtti. Yetkililer, halktan şüpheli bir durum fark etmeleri halinde derhal polise bildirmelerini istedi.

New Orleans'ta hapishane güvenliği yeniden tartışma konusu olurken, firarın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma başlatıldı. Kaçan mahkumların kimlikleri ve suç geçmişleri hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.