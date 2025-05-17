Antioksidan özelliğiyle bilinen madımak otu, mide ve bağırsak sağlığından, kan şekerinin düzenlenmesine, damar tıkanıklığı ve kanser gibi hastalıkların önlenmesine kadar birçok alanda fayda sağlıyor. Doğal ortamda, katkı maddesi kullanılmadan yetişen bu şifalı ot, hem taze hem kurutulmuş olarak tüketiliyor.

Sivas mutfağında madımak yemeği, madımak çorbası, gözleme, börek gibi farklı tariflerle sofraları süslerken, son yıllarda madımak çayı da alternatif tıp meraklılarının ilgisini çekiyor.

Kadınların Emeğiyle Hayat Bulan Bir Gelir Kapısı

Sivas’ın Beypınar, Hıdırnalı ve Kızılcaköy gibi köylerinden toplanan madımaklar, ‘Üretici Köylü Pazarı’nda doğrudan tüketiciyle buluşturuluyor. Kadınlar, doğadan saatlerce süren zahmetli bir çalışma ile topladıkları madımağı pazarda satarak gelir elde ediyor.

Esengül Şaşkın (78): "Günde 4-5 kilo madımak topluyorum. Sivas’a gönderip satışını yapıyoruz. Sağlıklı ve güzel bir yemeği oluyor."

Mevlide Toprak (55): "Bu sene madımak çok fazla. Tamamen doğal. Şeker hastalığına, bağırsaklara çok faydalı."

Safiye Töker (65): "Toplaması çok zahmetli. Ama doğanın bize sunduğu nimeti değerlendiriyoruz. Evelik, yemlik, ısırgan otu gibi diğer otları da getiriyoruz."

Madımak Otunun Ekonomik ve Kültürel Önemi

Sivas’ta her yıl Nisan-Haziran ayları arasında doğal olarak yetişen madımak otu, yalnızca sağlıklı bir besin değil; aynı zamanda kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar için önemli bir geçim kaynağı. Türk halk kültüründe türkülere dahi konu olan madımak, Anadolu insanının sofralarını ve ekonomisini beslemeye devam ediyor.