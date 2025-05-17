Ege ve Akdeniz bölgelerinde son 22 ve 14 yılın en yüksek yağışları ölçülürken, il bazında en fazla yağış 140,9 kilogramla Hakkari'de kaydedildi. Burdur, Isparta, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak, Ankara ve Eskişehir, son 20 ila 65 yılın en yüksek nisan yağışlarını yaşadı.

Yağışlar Türkiye Genelinde Yüzde 27 Arttı

Türkiye genelinde nisan ayında metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 72,7 kg olarak kaydedildi. Bu değer, 1991-2020 yılları arasındaki 57,5 kg'lık normallerin yüzde 27 üzerinde gerçekleşti. 2024 Nisan’ında ölçülen 28,5 kg'a göre ise yağışlarda yüzde 155'lik rekor artış yaşandı.

Ege ve Akdeniz Rekor Kırdı, Güneydoğu'da Düşüş Var

Bölge bazlı değerlendirmelerde:

Ege Bölgesi 'nde yağışlar normaline göre yüzde 53 arttı , 22 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Akdeniz Bölgesi 'nde yağışlar yüzde 48 arttı , son 14 yılın zirvesi görüldü.

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yağışlar yüzde 27-44 oranında yükseldi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar normallerin yüzde 30 altında kaldı.

Yağışlı Gün Sayısı Arttı

Nisan ayında yağışlı gün sayısı ortalama 10,8 günden 14,2 güne yükseldi. En fazla yağışlı gün 20-25 gün ile Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde yaşandı. En az yağışlı gün ise 5 güne kadar düşen Marmara'nın batısı ve Güneydoğu illerinde görüldü.

Sıcaklıklar Düşerken Yağış Arttı

2025 Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,1 derece olarak ölçüldü. Bu rakam, 1991-2020 normali olan 12,3 dereceye göre 0,2 derece düşük, 2024 Nisan sıcaklığına göre ise 4,5 derece daha soğuk.

En düşük sıcaklık -16,3 derece ile Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 35,2 derece ile Ceylanpınar'da görüldü.

İl Bazlı Yağış Değerleri: En Fazla Hakkari, En Az Şanlıurfa ve Karaman

Hakkari : 140,9 kg ile en fazla yağışı aldı. Hıdırellez dilekleri sualtından görüntülendi İçeriği Görüntüle

Burdur : 135 kg ile normaline göre en yüksek artışı yaşadı.

Şanlıurfa ve Karaman : 27,6 kg ile en az yağışı aldı.

Hatay: Yağışlarda yüzde 49 ile en büyük düşüş yaşayan il oldu.