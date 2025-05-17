ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti sonrasında uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani duruma dikkat çekti. Trump, "Önümüzdeki ay içinde olumlu gelişmeler yaşanacağına inanıyorum. Filistinlilere destek vermemiz gerekiyor. Gazze'de pek çok insan açlık nedeniyle hayatını kaybediyor" dedi.

Trump, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki operasyonlarını genişletme planlarıyla ilgili bir soruya, “Her iki tarafı da dikkate almalıyız. Bu konuda iyi bir iş çıkaracağımıza inanıyorum” şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın talebi üzerine Suudi Arabistan’da Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdığını duyuran Trump, bu karara İsrail’in nasıl tepki verdiği sorulduğunda ise “Onlara danışmadım. En doğru adımın bu olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının olumlu karşılandığını da belirterek, ülkede uzun süredir devam eden istikrarsızlığın yeniden yaşanmasını istemediklerini sözlerine ekledi.