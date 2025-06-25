Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayında enflasyon beklentilerindeki düşüşe ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, tüm kesimlerde enflasyon beklentilerinin gerilediğine dikkat çekerek ekonomi programının etkili bir şekilde uygulandığını vurguladı.

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Haziran ayında enflasyon beklentileri tüm kesimlerde geriledi. Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 19 puan düştü. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının beklentilerinde de düşüş eğilimi devam ediyor.”

Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişme olduğuna işaret eden Şimşek, bu tablonun ekonomi programının kararlılıkla uygulandığını ve olumlu sonuçlar verdiğini gösterdiğini belirtti.

Ayrıca, küresel ölçekte jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında düşüş yaşandığını belirten Şimşek, enflasyondaki düşüşün sürmesiyle birlikte yurt içi finansal koşulların reel sektör için daha destekleyici hale geleceğini vurguladı.