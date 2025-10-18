Emine Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kurulun sıfır atık bilincinin küresel düzeyde yaygınlaşması, iyi uygulamaların paylaşılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunulması için önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Emine Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başkanlığını yürüttüğüm Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulumuzun dördüncü resmi toplantısı için İstanbul’da toplandık.

Kurul olarak bugüne kadar, sıfır atık bilincinin küresel düzeyde yaygınlaşması, iyi uygulamaların paylaşılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunulması yönünde önemli çalışmalar yürüttük.

Geçmiş toplantılarımızda ortaya koyulan öneriler ve iş birlikleri, bugün sıfır atığın küresel çapta kurumsallaşmasında büyük bir rol oynadı.

Bu toplantımızda ise süreci hızlandıracak yeni adımları ve ortak hedefleri ele aldık.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda farkındalık çalışmalarını değerlendirdik, öncü fikirlerle yol haritamızı çizdik.

2026 yılının yol arkadaşlığımız için yeni bir yolculuğun başladığı tarih olacağına yürekten inanıyor, her bir kurul üyemize çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Emine Erdoğan, toplantının sıfır atık konusunda uluslararası iş birliğini güçlendirdiğini vurgularken, “#TürkiyeYüzyılı’nı #SıfırAtıkYüzyılı yapmakta kararlıyız” mesajını da paylaştı.

