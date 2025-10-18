Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde adalet hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yatırımların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Adaletin Yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz.

Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak için fiziki kapasitemizi güçlendiriyoruz.

Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm illerimizde vatandaşlarımızın adalete açılan kapısı olan adliyelerimizin, mahkemelerimizin, adli tıp grup başkanlıklarımızın temellerini atıyor, açılışlarını yapıyoruz.

Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkânlarını kullandığımız yeni binalarımızla vatandaşlarımızın hizmetlerimize eksiksiz ve kesintisiz ulaşmasını sağlıyoruz.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında önümüzdeki süreçte de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

#TürkiyeYüzyılı’nı #AdaletinYüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Bakan Tunç’un paylaşımı, adalet altyapısının modernizasyonu, teknolojik dönüşüm ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı vurgusuyla dikkat çekti.

