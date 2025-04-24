Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen özel konsere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında, etkinliğe katılan çocukların coşkusuna ve bayramın anlamına dikkat çekerek, bu özel günde çocukların neşesinin her yeri sardığını vurguladı. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

Erdoğan paylaşımında,

"Sanatla tanışan her çocuk; kalbinin sesini ve toplumun rengini öğrenirken dünyayı da keşfeder. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu gibi anlamlı projelerin, ülkemizin dört bir yanında filizlenmesini; her çocuğun sanatla yeteneklerini geliştirebileceği alanlara kavuşmasını diliyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri" ifadelerine yer verdi.

Sanatla tanışan her çocuk; kalbinin sesini ve toplumun rengini öğrenirken dünyayı da keşfeder.



Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu gibi anlamlı projelerin, ülkemizin dört bir yanında filizlenmesini; her çocuğun sanatla yeteneklerini geliştirebileceği alanlara… pic.twitter.com/W2yPiP4mnq — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 24, 2025