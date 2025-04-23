Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı, rahmet ve minnetle andı.

Yaşar mesajında şu ifadeleri kullandı; "Fikirleriyle ve ölümsüz eserleriyle daima bizimle olan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün hangi konumda, mevkide olursak olalım bunu Atatürk’e, kurduğu demokratik, laik Cumhuriyetimize ve Cumhuriyetin değerlerine borçluyuz. Minnettarız."