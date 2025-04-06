Elon Musk, İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partisi'nin Floransa'da düzenlediği genel kongresine video bağlantısıyla katıldı. Kongrede ABD-Avrupa ilişkilerine dair açıklamalar yapan Musk, özellikle gümrük tarifelerinin sıfırlanması ve serbest ticaretin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. “Bu, Başkan Trump’a verdiğim tavsiyeydi,” diyerek ticaretin geleceği hakkında umutlu olduğunu ifade etti.

Musk ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa da değindi. “Savaşı teşvik edenlere saygım yok,” diyen Musk, savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. “Her gün insanlar ölüme gönderiliyor, bunun geleceği yok,” diyerek savaşın sonlanması gerektiğini savundu.

Bürokrasi ve devlet harcamalarının kesilmesinin zorluğuna dikkat çeken Musk, bu konuda güçlü bir muhalefetle karşılaştığını söyledi.

Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Musk’ın önerilerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, partisinin Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair görüşlerine katıldıklarını ifade etti. Salvini, partisinin askeri ve ticari savaşlara karşı durduğunu ve farklı bir gelecek önerdiklerini dile getirdi. Kongrede Salvini'nin yeniden lider seçilmesi bekleniyor.

Muhabir: Barış Seçkin/Roma AA