Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan elektronik ürün üretim fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerindeki fabrikada saat 07.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına emniyete ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek veriyor. Alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önlemek amacıyla ekipler bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.