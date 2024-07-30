Olay, sabaha karşı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kimliği Nihat G. olarak belirlenen kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Nihat G.'nin cenazesi polislerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili Fırat Elektrik A.Ş. tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgede yapılan ilk incelemelerde; elektrik akımına kapılan kişinin izinsiz ve kontrolsüz şekilde kabloları kestiğinin tespit edildiği belirtilerek, "Olayla ilgili savcılık ve emniyet birimleri soruşturması titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim vakanın açıklığa kavuşması için soruşturma sürecinde yetkili mercilerle tam bir iş birliği içerisinde çalışmaya ve yasal süreçlerin suhuletle tamamlanması için ilgili kamu kurumlarına tüm desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz" denildi.

Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.