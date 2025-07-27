Sivrice ilçesine bağlı Dikmen köyü kırsalında 25 Temmuz günü öğleden sonra örtü yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Sarp ve kayalık olan bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 15 orman işçisi, 5 orman muhafaza memuru ve 4 teknik elemandan oluşan ekip sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın, bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma işlemleri sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA