Elazığ’da otomobil, kamyonet ve minibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 HY 126 plakalı otomobil, 23 ADK 491 plakalı kamyonet ve 23 AFZ 808 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.