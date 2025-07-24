Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık indirimle politika faizini %46’dan %43’e çekmesini değerlendiren İmamoğlu, bu kararın siyasi müdahaleler nedeniyle geç alındığını savundu. İmamoğlu, “Mart ayında yapılan siyasi operasyonlar olmasaydı, bugün faiz %37 ya da %38 seviyelerine kadar gerileyebilirdi” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası faizleri %46’dan, %43’e indirmiş.



Siyasi ikbal ve koltuk hırsıyla 19 Mart’ta bir masabaşı kumpası dizayn edip milletin iradesine darbe yapılmasaydı, bugün faizin %37-38 olması işten bile değildi.



Ama bir avuç muhterisin ülkeye verdiği zarar korkunç boyutlara… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 24, 2025

“Ekstra 300 Milyar TL Yük Getirildi”

İmamoğlu, son dört ayda uygulanan politikalar nedeniyle bütçeye büyük bir faiz yükü eklendiğini belirtti. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre bu süreçte faiz giderlerinin en az 300 milyar TL arttığını dile getiren İmamoğlu, “Bu para; eğitimden, sağlıktan ve yatırımlardan kesilerek ödenecek” dedi.

“Demokrasi Olmadan Ekonomi Düzelmez”

Siyasi müdahalelerin ekonomiye büyük zarar verdiğini vurgulayan İmamoğlu, “Demokratik olmayan yöntemlerle ekonomi rayına girmez. Partizanlık ve kayırmacılıkla bu ülke kalkınamaz. Biz, şeffaf ve liyakatli kadrolarla ekonomiyi yeniden ayağa kaldıracağız” mesajını paylaştı.