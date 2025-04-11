İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine başlandı. Duruşma Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda görülüyor. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’le ilgili ifadeleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Saat 10.20'de başlayan duruşma Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda görülüyor.

Duruşma için çok sayıda CHP milletvekili ve belediye başkanları sabah erken saatlerde Silivri'ye geldi.