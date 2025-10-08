Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada engelli ve yaşlı bireylerin hayata tam ve etkin katılımını sağlamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Göktaş, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal yaşama kadar her alanda onların yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,2 milyar lira engelli aylığı

Ekim ayı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin detayları paylaşan Göktaş:

“Yaklaşık 4 milyar TL yaşlı aylığı, yaklaşık 3,2 milyar TL engelli aylığı olmak üzere toplam 7,2 milyar TL tutarındaki ödemeleri vatandaşlarımızın hesaplarına yatırmaya başladık” dedi.

Göktaş, açıklamasında insan odaklı ve hak temelli sosyal yardım politikalarının devam edeceğini belirterek, “Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Sosyal yardım programları güçlenerek devam ediyor

Bakanlık olarak kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşların bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.