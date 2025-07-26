Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, evliliklerinin üçüncü yılında sürpriz bir yatırıma imza attı. Çift, Avrupa’nın gözde şehirlerinden Barselona’dan lüks bir ev satın aldı.

Barselona’dan lüks konut: 750 bin euro değerinde

NBA kariyerine ara verdikten sonra Yunanistan’ın Panathinaikos takımına transfer olan başarılı basketbolcu Cedi Osman, oyuncu eşi Ebru Şahin ile birlikte Barselona’dan 750 bin euro değerinde bir ev satın aldı. Akdeniz’in en çok tercih edilen şehirlerinden biri olan Barselona’daki bu yatırım, magazin gündeminde de dikkat çekti.

Hem yaşam alanı hem de yatırım fırsatı

Çiftin Avrupa şehirlerine olan ilgisi bilinirken, Barselona’daki evin hem oturum hem de yatırım amaçlı değerlendirileceği öğrenildi. Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın yoğun tempolarına rağmen zaman zaman Avrupa’da vakit geçirdiği, özellikle Barselona’da yaşamayı sevdikleri biliniyor.