Bakan Uraloğlu, e-Devlet Kapısı üzerinden sağlanan kamu hizmetlerine olan ilgiyi vurgulayarak, kullanıcı sayısındaki artışın sürdüğünü ifade etti. “Bu kullanıcıların 32 milyon 862 bin 204’ü kadın, 34 milyon 960 bin 983’ü ise erkek vatandaşlardan oluşuyor” dedi.

e-Devlet Kapısı, kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektör hizmetlerine de erişim sağlıyor. Bakan Uraloğlu, bu kapsamda 1096 kurum ve 8 bin 542 hizmetnin vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirtti. e-Devlet’in 2008’de erişime açıldığını hatırlatan Uraloğlu, platformun günden güne geliştiğini ve milyonlarca vatandaşa dijital kamu hizmeti sunduğunu ekledi.

Dijital Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem: 7/24 Erişim

e-Devlet, vatandaşların kamu hizmetlerine tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde erişmesini sağlıyor. Ayrıca, geliştirilen mobil uygulama sayesinde, bu hizmetlere her yerden erişim mümkün. Kullanıcılar, e-Devlet Kapısı üzerinden birçok hizmeti 7 gün 24 saat alabiliyor. Uraloğlu, vatandaşları bilgilendirme amacıyla internet ana sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel yenilikler hakkında düzenli olarak duyurular yapıldığını belirtti.

Yeni Konsept Hizmetlerle Kullanıcı Dostu Deneyim

e-Devlet Kapısı, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan konsept hizmetler sunuyor. Bu hizmetler arasında:

Araçlarım

Çalışma Hayatım

İkametgahım

Askerliğim

Varis Hizmetleri

Özel Sigortalarım gibi başlıklar yer alıyor.

Bu hizmetler, kullanıcıların günlük yaşamlarını daha kolay hale getiriyor ve kamu işlemlerini dijital ortamda hızla halletmelerini sağlıyor.

En Çok Kullanılan e-Devlet Hizmetleri

Uraloğlu, son bir ayda en çok kullanılan 10 e-Devlet hizmetini de açıkladı. Bu hizmetler şunlar oldu:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK): Tescil ve hizmet dökümü / İşyeri unvan listesi Emniyet Genel Müdürlüğü: Araç plakasına yazılan ceza sorgulama Türkiye Noterler Birliği: Adıma tescilli araç sorgulama Gelir İdaresi Başkanlığı: Vergi borcu sorgulama ve ödeme e-Devlet Kapısı: Araçlarım, Çalışma hayatım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: TÜVTÜRK muayene randevu kaydı SGK: Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? Adalet Bakanlığı: Dava dosyası sorgulama Milli Savunma Bakanlığı: Askerliğim hizmetleri

Bakan Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlerin, vatandaşların devletle olan ilişkilerini dijital ortamda kolaylaştırdığını ve devlet hizmetlerine erişimde büyük bir hız kazandırdığını ifade etti.