Dyson Türkiye, güzellik kategorisindeki ürünlerine özel olarak, oyuncu Sinem Ünsal ile işbirliğine imza attığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dyson ile Cannes Film Festivali yolculuğuna çıkarak markanın yüzü olduğu duyurulan Ünsal'ın saçları artık Dyson güzellik teknolojilerine emanet olacak.

Güzellik kategorisine girdiği günden itibaren, "Saçı herkesten daha iyi anlamak" mottosuyla ilerleyen Dyson, tasarladığı akıllı ısı kontrolüne sahip teknolojileriyle kullanıcılara parlak ve canlı saçlar sunuyor. Marka, Türkiye'de bir ilk olarak, Ünsal ile yaptığı işbirliğiyle de bu duruşunu bir adım ileri taşıyor.

Bu kapsamda, Ünsal'ın istediği saç stillerine ulaşması için yardımcısı Dyson güzellik ürünleri olacak.