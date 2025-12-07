Dünya Gönüllüler Günü kapsamında bu yıl da sivil toplumun emek verenleri onurlandırıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; ASTOP Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen törende, topluma yaptıkları katkılarla öne çıkan 14 STK’ya “Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü” verildi. TED Koleji’nin ev sahipliği yaptığı program, Cem Tunç’un sunumuyla başladı. Açılış konuşmalarında gönüllülüğün “toplumu büyüten, iyiliği çoğaltan” bir güç olduğu vurgulanırken, Atatürk’ün “Millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır” sözüyle sivil toplumun taşıdığı sorumluluk bir kez daha hatırlatıldı. Törende, “İyilik dünyayı kurtaracak” mesajı öne çıktı.

NORMAN “TOPLUMU AYDINLATAN GÜÇ İYİLİKTİR”

Törende konuşan ASTOP Genel Başkanı Öztuna Norman, gönüllülüğün toplum için taşıdığı değere vurgu yaptı. Norman, “Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Tüm arkadaşlarım ve dernek üyesi dostlarım adına çok teşekkür ediyoruz efendim” dedi.

ÖZMUT “İYİLİK YAPMAK HERKESE KISMET OLMAZ”

Törende konuşan ASTOP Denetim Sözcüsü Zekiye Özmut ise, STK’ların toplumdaki rolünü hatırlatarak, “Sivil toplum kuruluşları karşılık beklemeden çalışan, toplumun yükünü omuzlayan, çoğalsın diye var olan yapılardır.” dedi.

SARITOPRAK “DÜNYAYI DEĞİŞTİRENLER GÜCÜ OLANLAR DEĞİL, GÖNLÜ OLANLARDIR”

Etkinlikte sahneye çıkan ASTOP Kurucu Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak, gönüllülüğün Türkiye’de köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek 20 yıldır sürdürülen bu geleneğin önemine değindi. Sarıtoprak, 5 Aralık’ın anlamını “Bugün, karşılık beklemeden verenlerin günüdür. Bir insanın başka bir insana ‘Ben senin için buradayım’ dediği gündür” sözleriyle özetledi.

