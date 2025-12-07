Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin (ASO 1. OSB) 11’inci Seçimli Genel Kurulu, sanayiciler ve sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla başarıyla tamamlandı. Divan Başkanlığı’nı Ertuğrul Diktaş’ın yürüttüğü genel kurul, bölgedeki dayanışma ve ortak vizyonun güçlü bir göstergesi oldu.

Toplantıya; ASO Başkanı Seyit Ardıç, önceki dönem ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, Başkan Vekili Namık Kodaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Tütek, Mustafa Bozkurt ve Tahsin Ata, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy, Bakanlık temsilcileri, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ile çok sayıda sanayici katıldı.

YENİ YÖNETİM GÖREVE BAŞLADI

Genel kurulda gerçekleştirilen seçimler sonucunda ASO 1. OSB’nin yeni yönetim kurulu belirlendi. Bölgenin yeni Yönetim Kurulu Başkanı M. Serdar Tütek, 4 yıllık yeni dönem için görevi devraldı.

Yönetim Kurulu:

• Yönetim Kurulu Başkanı: M. Serdar Tütek

• Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Mevlüt Açıkgöz

• Yönetim Kurulu Sayman Üyesi: A. Tahsin Ata

• Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Bozkurt

• Yönetim Kurulu Üyesi: Mahmut Yiğit

• Yönetim Kurulu Üyesi: Ünal Demirci

• Yönetim Kurulu Üyesi: Sabit Tekirdağ

Denetim Kurulu:

• Osman Baştaş

• M. Ertuğrul Durukan

Yeni Başkan Serdar Tütek, genel kurulun ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, kendisine duyulan güvene layık olmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek şunları söyledi: “Bölgemizin gelişimi, sanayicilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunulması, sürdürülebilir üretim ve rekabet gücünün artırılması için ekip arkadaşlarımla birlikte yüksek bir sorumluluk bilinciyle çalışacağız. Bu görevi büyük bir onurla devralıyorum.”

AKDAŞ VE KODAMAN’A TEŞEKKÜR

Genel kurulda, ASO 1. OSB’ye uzun yıllar boyunca değerli katkılarda bulunan önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş ile Başkan Vekili Namık Kodaman’a teşekkür edilerek çiçek ve plaket takdim edildi. Duygusal anlara sahne olan törende katılımcılar iki ismi ayakta alkışladı.

Başkan Serdar Tütek de önceki yönetime teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Sayın Niyazi Akdaş ve Namık Kodaman’a bölgemize kazandırdıkları değerli hizmetler için teşekkür ediyorum. Attıkları güçlü temelin üzerine çok daha ileriyi hedefleyen projelerle katkı sunacağız.”

ASO 1. OSB’nin 11’inci Seçimli Genel Kurulu, ortak hedefler doğrultusunda şekillenen güçlü bir dayanışma mesajıyla tamamlanırken, yeni dönemde bölgenin gelişimi için kararlı bir başlangıç yapıldığının altı çizildi.