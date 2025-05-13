İstanbul serbest piyasada döviz kurları haftanın yeni gününe sınırlı yükselişlerle başladı. Salı sabahı itibarıyla dolar 38,79 liradan, avro ise 43,15 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada dolar, 38,7970 liradan alınırken 38,7990 liradan satılıyor. Avroda ise alış fiyatı 43,1540 lira, satış fiyatı ise 43,1560 lira seviyesinde.

Dün, doların satış fiyatı 38,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 43,1600 lira olarak kaydedilmişti. Bu veriler, doların güne hafif bir yükselişle başladığını gösterirken, avroda ise sınırlı bir düşüş gözlemleniyor. Döviz piyasalarında yaşanan bu küçük dalgalanmalar, yatırımcılar ve ithalatçılar tarafından yakından takip ediliyor.