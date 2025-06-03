Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Söz konusu iddia doğru değildir. Ne kişiye özel bir uygulama söz konusudur ne de yeni bir düzenleme yapılmıştır. Mevcut durum, daha önce Bakanlıklara verilmiş olan plan yapma yetkisinin, TBMM onayıyla İmar Kanunu’na eklenmesinden ibarettir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2011 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahipti. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu ve benzeri yetkilerin kanunla düzenlenmesi gerektiğine hükmederek kararnamenin bazı maddelerini iptal etti. Bu nedenle söz konusu yetkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yeniden düzenlenerek İmar Kanunu’na eklendi.

DMM, “Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemelidir” diyerek vatandaşları resmi kaynakları takip etmeye davet etti.