Nevruz kutlamaları, yarın Bağlar'daki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilecek. DEM Parti öncülüğünde düzenlenecek kutlamalarda 5 ton odunun yakılacağı öğrenildi, 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerler kuruldu. Yaklaşık 12 bin polisin görev yapacağı alana ise katılımcılar, 6 ana giriş kapısında oluşturulacak 3 kademeli arama noktalarından geçirilerek alınacak. Nevruz Parkı'na çıkan Kamışlı Bulvarı ile Nevruz ve Evrim Alataş caddelerine de bariyerler konuldu. Zırhlı araçların da konuşlandırılacağı alanda, sahne önüne de 3 metre yüksekliğindeki tel örgü kuruldu. Görevliler dışında sahne alanına girişe izin verilmeyeceği kaydedildi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)-