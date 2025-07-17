Kaza, Diyarbakır-Silvan kara yolunun Bismil yol ayrımı yakınlarında gerçekleşti. Sürücü B.T. yönetimindeki 67 ACG 834 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Minibüs yan yatarken, içerisinde bulunan tarım işçileri kazada savrularak yaralandı.

2 Yaralının Durumu Ağır

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu, diğer yaralıların ise tedavi altına alındığını bildirdi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Kaza yerinde yapılan ilk tespitlerde, yol ve hava koşullarının olay üzerindeki etkisi de değerlendiriliyor.