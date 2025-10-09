Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin tam olarak uygulanmasının beklendiği ve Gazze’ye yönelik yoğun insani yardım sürecinin Türkiye tarafından sürdürüleceği belirtildi.

"Gazze’de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz. Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz."

İnsani Yardım ve Yeniden İmar Süreci Vurgusu

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’nin yaşadığı büyük insani felaketin ardından bölgeye insani yardımların ivedilikle ulaştırılması ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı:

"Türkiye bundan sonra da Gazze’ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edecektir."

İki Devletli Çözüm Olmadan Kalıcı Barış Mümkün Değil

Açıklamada, Orta Doğu’da kalıcı barışın ancak adil bir İsrail-Filistin çözümü ile mümkün olacağı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ateşkes müzakerelerinde sağlanan bu ivmenin önümüzdeki dönemde iki devletli çözümün hayata geçirilmesine de katkı sağlamasını umuyoruz."

Katar, Mısır ve ABD’ye Teşekkür

Ateşkes sürecindeki arabuluculuk faaliyetlerine de değinilen açıklamada, Katar, Mısır ve ABD'nin çabaları takdirle karşılandı. Türkiye'nin, ateşkesin uygulanması aşamasında desteğini sürdüreceği belirtildi:

"Ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamalarında da katkı ve desteğimizi sürdüreceğiz."