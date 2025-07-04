Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen sahte diploma soruşturmasında iddianame tamamlandı.

Savcılık, İmamoğlu’nun “resmi belgede sahtecilik” suçuna iştirak ettiğini iddia ederek 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep etti. İddianamede, İmamoğlu’nun üniversite diplomasını “hileli şekilde aldığı” öne sürüldü. İmamoğlu ve avukatları suçlamaları reddediyor, davanın siyasi olduğunu savunuyor.