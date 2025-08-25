Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinde büyük bir doluluk yaşandı. Açılan kontenjanların yüzde 99’u dolarken, ön lisans bölümlerinde hiçbir boş yer kalmadı.

Başarı sırası barajı bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı tercih edilerek doldu. Mühendislik bölümlerinde doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programlarında bu oran yüzde 95 olarak gerçekleşti.

YENİ AÇILAN BÖLÜMLERDE BOŞ KONTENJAN YOK

Bu yıl ilk kez açılan 3 lisans ve 24 ön lisans olmak üzere toplam 27 program da öğrencilerden yoğun ilgi gördü ve boş kontenjan kalmadı.

Yerleştirme sonuçları, öğrencilerin özellikle sağlık, mühendislik ve eğitim alanlarında yoğun bir tercih yaptığını ortaya koydu. Üniversitelerde boş kalan az sayıdaki kontenjanın ise gelecek günlerde ek yerleştirmeyle doldurulması bekleniyor.