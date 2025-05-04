İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, toplumun deprem konusundaki farkındalığını artırdı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın gönüllülük sistemine olan ilgi büyük bir artış gösterdi. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar, AFAD’a yapılan başvuru sayısının dört kat artmasına yol açtı.

Deprem öncesinde Türkiye genelinde günlük ortalama 200 başvuru alan AFAD, deprem sonrası bu sayıyı 800'e çıkararak büyük bir artış yakaladı. 23 Nisan depreminden sonra AFAD Gönüllülük Sistemi'ne toplamda 5 bin 480 yeni başvuru yapıldı. Bu başvurularla birlikte, gönüllülük sistemine yapılan toplam başvuru sayısı 1 milyon 588 bin 263'e ulaştı.

AFAD Gönüllülük Sistemi Üç Seviyede Sınıflandırılıyor

AFAD Gönüllülük Sistemi, afet yönetiminin farklı aşamalarına katkı sağlamak isteyen gönüllüleri, belirli görev alanlarına ve eğitim seviyelerine göre sınıflandırıyor. Gönüllüler, temel, destek ve uzman seviyelerinde üç farklı kategoriye ayrılıyor.

Temel AFAD Gönüllüsü: Bu grup, AFAD gönüllüsünün kim olduğunu anlayan ve afetlerle ilgili temel bilgilere sahip kişilerdir. Yangın, tahliye ve ilk yardım gibi konularda farkındalık sahibi olup, uzaktan eğitimlerle temel bilgiler öğrenirler.

Destek AFAD Gönüllüsü: Arama-kurtarma, sosyal yardım, yangın ve ilk yardım gibi alanlarda profesyonel ekiplerle birlikte çalışabilen, il AFAD müdürlüklerince yüz yüze eğitim almış ya da geçerli bir eğitimi olan gönüllülerdir.

Uzman AFAD Gönüllüsü: Bu grup, haberleşme, psikiyatri, tercüme gibi özel alanlarda eğitim almış ve kariyer sahibi kişilerdir. Uzman gönüllüler, belirli zaman dilimlerinde gönüllü olarak katkı sağlayabilirler.

AFAD Gönüllülük Başvurusu için Gereken Şartlar Neler?

Destek ve uzman seviyesindeki gönüllüler için 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranırken, her seviyedeki gönüllü, afet ve acil durumlarda önemli bir rol üstlenmek için eğitim alarak katkı sağlayabilir. AFAD Gönüllülük Sistemi, afetlere karşı daha bilinçli ve eğitimli bir toplum oluşturmayı hedefliyor.