Başkarcı Şehit Sami Er Futbol Sahası’nda 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak mücadelede Denizli İdmanyurdu, ligin son haftasında Asarlıkspor’u konuk edecek. Şampiyonluk kupasını bu karşılaşmanın ardından alacak olan Denizli ekibi, sahayı adeta bayram yerine çevirmeye hazırlanıyor.

Denizli’yi 3. Lig’de Tek Başına Temsil Edecek

Denizlispor’un bu sezon küme düşmesiyle birlikte, Denizli’yi 2024-2025 sezonunda profesyonel liglerde sadece Denizli İdmanyurdu temsil edecek. Tarihinde ilk kez 3. Lig’e yükselen kırmızı-siyahlı ekip, şehrin yeni futbol umudu olarak dikkat çekiyor.

Maç Bilgileri:

Tarih: 4 Mayıs 2025, Cumartesi

Saat: 15.00

Stat: Başkarcı Şehit Sami Er Futbol Sahası

Karşılaşma: Denizli İdmanyurdu – Asarlıkspor