Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat tarafından geliştirilen Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) sistemi sayesinde Türk bayraklı gemilerin dünya genelinde anlık olarak takip edilebildiğini açıkladı. Uraloğlu, "Türk bayraklı gemiler dünyanın neresinde olursa olsun bizim gözetimimizde. Denizlerde dijital bir kale kurduk desek abartmış olmayız" ifadelerini kullandı.

Türksat’tan yerli ve milli takip sistemi: LRIT

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Türksat'ın yerli imkanlarla geliştirdiği LRIT sisteminin, sadece bir gemi takip teknolojisi olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sistem, deniz kazalarının takibinden çevre güvenliğine, arama kurtarma operasyonlarından kriz yönetimine kadar pek çok stratejik görevi üstleniyor."

LRIT sistemi ile Türk bayraklı gemilerin tüm dünyada anlık olarak izlenebildiğini belirten Uraloğlu, diğer yabancı gemilerin de Türk kara sularından bin deniz miline kadar izleme alanına girdiğini kaydetti.

"Denizlerdeki egemenliğimiz dijital güvenlikle güçleniyor"

Sistemin Türkiye’nin denizlerdeki egemenliğini dijital altyapıyla daha da pekiştirdiğini ifade eden Uraloğlu, "Türksat’ın yerli ve milli teknolojisi sayesinde denizlerdeki gözümüz her an açık. Deniz güvenliğimiz artık 7 gün 24 saat kontrol altında" dedi.

IMSO’dan tam not: Siber güvenlik dünya standartlarının üzerinde

Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMSO) tarafından yapılan denetimlerde LRIT sisteminin tam not aldığını hatırlatarak, sistemin siber güvenlik düzeyinin dünya standartlarının üzerinde olduğunu vurguladı.

"Uluslararası alanda aldığımız bu olumlu değerlendirmeler, Türkiye'nin dijital denizcilik vizyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

Anlık takip: Konum, yük ve liman bilgileri tek platformda

Türksat'ın sunduğu mobil izleme teknolojileriyle artık gemilerin konumu, taşıdığı yük, limana yanaşma zamanı gibi kritik bilgilerin anlık olarak takip edilebildiğini belirten Uraloğlu, bu teknolojik gelişmenin Türkiye’nin denizlerdeki dijital dönüşümünü simgelediğini söyledi.

"Kriz anlarında hızlı müdahale mümkün"

Uraloğlu, LRIT sisteminin arama-kurtarma alanında da büyük kolaylık sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Seyrüsefer rotaları, yolcu bilgileri, 300 groston ve üzeri gemi verileri artık tek merkezde toplanıyor. Bu altyapı sayesinde denizlerimizdeki güvenlik seviyesi ciddi şekilde arttı. Kriz anlarında hızlı müdahale edebiliyoruz."