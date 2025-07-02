Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu üzerindeki, Akmezra köyü mevkisinde meydana geldi. G.T.’nin kontrolünü yitirdiği 34 GR 8797 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada Sabri Tartar ile torunu Salih Tartar yaşamını yitirdi, G.T. ile N.T. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, dede ile torunun cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.