Gazeteci İrfan Değirmenci’nin gözaltına alınması sosyal medyada ve kamuoyunda geniş tepki topladı. Bu gelişmeler devam ederken Datça Belediyesi sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada “Zeydan Hoca” isimli bir kullanıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben esprili bir şekilde “Bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi de dahil olmak üzere Datça’da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu için yapılan bu mizahi tatil teklifine Datça Belediyesi resmi hesabından “Maalesef doluyuz” yanıtı verilmişti.

Gazeteci İrfan Değirmenci’nin gözaltına alınmasıyla gündemin yoğunlaştığı bu dönemde, Datça Belediyesi sosyal medyada Değirmenci’yi etiketleyerek “Yerimiz var” paylaşımı yaptı.

Bu paylaşım, gözaltı nedeniyle tartışmaların odağında olan İrfan Değirmenci’yle dayanışma ve mizahi bir yaklaşım olarak yorumlandı. Sosyal medyada hızla yayılan gönderi, belediyenin hem eleştirilere gönderme yaptığı hem de kamuoyunda dikkat çeken bir tepki verdiği şeklinde değerlendirildi.