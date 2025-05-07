Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2025 yılı giriş sınavı 25 Mayıs Pazar günü, saat 11.00'de, Türkiye'nin 42 ilinde düzenleneceği açıklandı.

Maddi durumu okumaya elverişsiz çocukların eğitimine destek olmak amacıyla, 1863 yılında beş Osmanlı aydını tarafından kurulan ve binlerce öğrencinin hayatına dokunan, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti; kurulduğu günden bu yana ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonuyla başarılı öğrencilerin hayatlarını değiştirmeyi amaçlıyor.

Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2025 yılı giriş sınavı, 25 Mayıs Pazar günü, saat 11.00'de, Türkiye'nin 42 ilinde gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ilkokul 4’ncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkanına sahip olacak.

Öğrenciler, Darüşşafaka Giriş Sınavı için internet adresinden başvuru yapabilecekleri gibi bizzat okula giderek de başvurularını gerçekleştirebilir.

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde düzenlenecek.

Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti karşılayacak.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

"Öğrencinin;

“T.C. vatandaşı olması

“Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması

“Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması

“2014 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

“2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması.”

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler ise şu şekilde sıralandı:

“Nüfus cüzdanı fotokopisi

“Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dâhil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait, e-devletten temin edilebilir.)

“Öğrenci belgesi (Okumakta olduğu okul müdürlüğünden ya da e-devletten temin edilebilir.)

“Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

“Başvuru formu (doldurulmuş)

“İkametgâh belgesi (E-devletten temin edilebilir).”