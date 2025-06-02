Her ay sonunda olduğu gibi bu ay sonunda da TÜRK-İŞ tarafından açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamaları yayınlandı ve görünen o ki; daimi gündemimiz yoksulluk...

Araştırmanın sonuçları şöyle:

l Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı açlık sınırı 25.092,26 TL’ye,

l Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise yoksulluk sınırı 81.733,73 TL’ye

l Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise de aylık 32.463,07 TL ’ye yükseldi.

l Mutfak enflasyonu aylık % 4,40 on iki aylık % 32,28 yıllık ortalama % 47,62 olarak hesaplandı.

l Yoksulluk hep gündemde ve satın alma gücü her geçen gün düşüyor.

TÜRK-İŞ’in bulguları bir istisna da değil üstelik!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gereken gıda harcamasının yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için aylık olarak yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs 2025 sonuçları şöyledir:

· Açlık sınırı 26,5 bin lirayı buldu.

· Açlık sınırı Mayısta önceki aya göre 274 lira artarak 26 bin 452 liraya yükseldi.

· Yoksulluk sınırı ise gıdanın yanı sıra barınma, ulaştırma, ev eşyası, giyim, sağlık, eğitim gibi harcama gruplarında yaşanan fiyat artışlarının etkisiyle 2 bin 189 lira artarak 81 bir 602 liraya çıktı.

· Son bir yılda açlık sınırı 6 bin 526 lira, yoksulluk sınırı 22 bin 249 lira arttı.

Açlık sınırının önceki aya göre 274 lira arttığı mayısta gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 1.916 liralık artışla 55 bin 150 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 2 bin 189 lira arttı. Son 12 ayda ise açlık sınırı 6 bin 526 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 15 bin 724 lira ve yoksulluk sınırı 22 bin 249 liralık artış kaydetti.

Açlık sınırı yılın ilk beş ayında toplam 3 bin 196 lira arttı ve daha beşinci ayda 2025 yılının tamamında uygulanacak olan 22 bin 104 liralık asgari ücretin 4 bin 384 lira üzerine çıktı.

Şaka maka değil bu gün çalışanlar için artık sadece yoksulluk değil açlık tehdidi hüküm sürmekte ve çalışanların çok ama çok büyük bir çoğunluğu aç biilaç yaşama tutunmaya çalışmaktadır.

Bu durum artık siyaset olmaktan çıkmış ülkemizin beka sorununa dönüşmüş bulunmaktadır.

Demedi demeyin bu sorun o kadar büyüktür ki artık gençler evlenmekten, ev bark kurmaktan imtina etmekte es kaza evlenen gençler ise çocuk yapmaktan çekinmektedir. Bu yüzden nüfus artış hızımız tehlikeli bir seviyeye düşmüş, nüfusumuz kendini doğal yollar ile yenilemekten bile yoksun kalmıştır.

İktidar suni gündemlerin peşinde koşmayı bırakıp ülkenin asli gündemi olan açlık ve yoksulluk sorununu çözmeye odaklanmalıdır.