Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 15.48’de başlayan toplantıda, memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile en düşük emekli maaşında düzenleme başta olmak üzere, ekonomi başlıkları ele alınıyor. Ayrıca, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda güvenlik politikaları ve devam eden operasyonlar da gündemde.

Anayasa Komisyonu ve Bölgesel Gelişmeler de Masada

Toplantıda, yeni anayasa çalışmaları kapsamında Anayasa Komisyonu’nun son durumu ile bölgesel gelişmelerin de detaylı şekilde değerlendirileceği öğrenildi. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna hitap etmesi bekleniyor.