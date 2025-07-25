Yangına müdahale ederken şehit olan 28 yaşındaki Kocaman'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Seyitgazi ilçesi Kümbet Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni sırasında Kocaman'ın babası Hüseyin Kocaman'la telefonda görüştü. Erdoğan telefon görüşmesinde şehidin babasına başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

Cenaze törenine katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da Kocaman ailesinin acısını paylaştı, başsağlığı dileğinde bulundu. Oktay, defin işlemi sonrasında şehidin tabutuna sarılı olan Türk bayrağını aileye teslim etti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.